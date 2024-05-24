Жители Петербурга стали реже погибать в ДТП

В Санкт-Петербурге фиксируется снижение аварий. В первом квартале 2024 года в ДТП оборвалась жизнь 24 человек, сообщает «Патрульный Петербурга».

На момент подготовки публикации в Санкт-Петербурге установлены 1359 фиксаторов нарушений, 1315 из которых – стационарные.

По данным Госавтоинспекции, в течение четырех лет количество погибших в авариях снижается. Например, в 2020 году жертв смертельных ДТП было 219, а в 2023 – 117.