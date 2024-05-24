В Петербурге и Ленобласти изъяли более 10 тыс. неправильно припаркованных самокатов

Полиция продолжает проверки парковок кикшеринговых электросамокатов в Петербурге и Ленобласти.

С 20 по 24 мая правоохранители нашли в Петербурге и Всеволожском районе Ленобласти еще более 200 незаконных парковок самокатов, изъяты более 2400 СИМ. Их поместили на склады временного хранения, сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО.

В общей сложности с начала проверок полицейские изъяли более 10300 электросамокатов, которые были припаркованы с нарушением действующих правил.