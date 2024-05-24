Упитанный медведь попался в фотоловушку во Всеволожском районе

Автор: Гузель Галимова
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В фотоловушку во Всеволожском районе Ленобласти попал взрослый самец медведя, которому на вид не меньше семи лет.

Он уже успел восстановиться после зимней спячки, хотя и вылез из берлоги примерно два месяца назад. Сейчас зверь в основном питается снытью — съедобным растением, богатым белком.

Упитанный медведь попался в фотоловушку во Всеволожском районе
Упитанный медведь попался в фотоловушку во Всеволожском районе
Упитанный медведь попался в фотоловушку во Всеволожском районе
Упитанный медведь попался в фотоловушку во Всеволожском районе
Фото: Павел Глазков

«А наш герой вовремя набрал хорошую форму: в мае у бурых медведей нашего региона начинается гон – время брачных отношений», — рассказал биолог Павел Глазков.

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Упитанный медведь попался в фотоловушку во Всеволожском районе
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