В хоспис для диких кошек в Ленобласти приехал раненый тигр из Хабаровского края

Из Хабаровского края в хоспис для животных в Ленобласти перевезли амурского тигра с травмированными лапой и челюстью.

Хищника отловили в феврале 2024 года в районе имени Лазо. Тигр был сильно истощен, также у него были повреждены лапы и челюсть. Увечья он получил, попав в браконьерский капкан.

Тигра прооперировали в местном реабилитационном центре, откормили, зверь прибавил в весе 33 килограмма, но из-за тяжелых травм он больше не сможет жить в дикой природе.

Видео: t.me/aeroflot_official

В субботу, 18 мая, хищника рейсом «Аэрофлота» доставили в Москву, а затем в «Дом тигра» в Ленобласти. Сейчас зверь чувствует себя хорошо, у него отменный аппетит. Он продолжает восстанавливаться под опекой специалистов.