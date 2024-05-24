В Кировске ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры

Автор: Гузель Галимова
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Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после жалоб жителей Кировска на несанкционированную свалку.

Проверка подтвердила жалобы жителей. В адрес главы администрации МО «Кировск» было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Свалку ликвидировали.

Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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