В Кировске ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после жалоб жителей Кировска на несанкционированную свалку.
Проверка подтвердила жалобы жителей. В адрес главы администрации МО «Кировск» было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Свалку ликвидировали.
Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
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