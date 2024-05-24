В Кировском районе работник ТЭЦ получил 85% ожогов тела после удара током

Во время работ один из сотрудников ТЭЦ Кировском районе Ленобласти получил удар током.

Пострадавшего госпитализировали с 85% ожогами тела, у него была поражена вся кожа, кроме голеней и стоп, и подкожная жировая клетчатка. Мужчина был в сознании, но в болевом шоке от произошедшего. Также на пострадавшем полностью сгорела одежда, вероятнее всего, мужчина работал не в специальной форме.

Фото: ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"

Мужчину доставили в Шлиссельбургскую больниц, а на следующий день вертолет санитарной авиации транспортировал пациента в ожоговое отделение областной больницы в Токсово, рассказали в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Ленобласти.