В Кировском районе работник ТЭЦ получил 85% ожогов тела после удара током

Автор: Гузель Галимова
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Во время работ один из сотрудников ТЭЦ Кировском районе Ленобласти получил удар током.

Пострадавшего госпитализировали с 85% ожогами тела, у него была поражена вся кожа, кроме голеней и стоп, и подкожная жировая клетчатка. Мужчина был в сознании, но в болевом шоке от произошедшего.  Также на пострадавшем полностью сгорела одежда, вероятнее всего, мужчина работал не в специальной форме.

В Кировском районе работник ТЭЦ получил 85% ожогов тела после удара током удар током, ожоги, Ленобласть, Кировский район
В Кировском районе работник ТЭЦ получил 85% ожогов тела после удара током удар током, ожоги, Ленобласть, Кировский район
Фото: ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"

Мужчину доставили в Шлиссельбургскую больниц, а на следующий день вертолет санитарной авиации транспортировал пациента в ожоговое отделение областной больницы в Токсово, рассказали в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Ленобласти.

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В Кировском районе работник ТЭЦ получил 85% ожогов тела после удара током удар током, ожоги, Ленобласть, Кировский район
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