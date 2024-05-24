Дом с мансардой, гараж, сарай и иномарка сгорели в Ломоносовском районе

В экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревне Иннолово Ломоносовского района. Горели дом, хозпостройки и автомобиль, общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.
Бороться с огнем отправились дежурные смены 153-й и 134-й пожарных частей: восемь человек и две спецмашины. Информация о пострадавших не поступала.
Пламя охватило двухэтажный кирпичный дом с мансардой, бетонную пристройку-гараж и сарай. Также полностью сгорела Chevrolet Lacetti.
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23.05.2022 1672