Кратковременные дожди и до +25°C – погода в Ленобласти на 26 мая

Автор: Гузель Галимова
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Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 26 мая.

Местами по региону в воскресенье пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с.  Температура воздуха ночью +9…+14°C, на востоке местами до +4°C, днем +20…+25°C, на востоке местами до +15°C. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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Кратковременные дожди и до +25°C – погода в Ленобласти на 26 мая погода, май, Ленобласть
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