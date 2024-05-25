Кратковременные дожди и до +25°C – погода в Ленобласти на 26 мая

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 26 мая.

Местами по региону в воскресенье пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°C, на востоке местами до +4°C, днем +20…+25°C, на востоке местами до +15°C. Атмосферное давление будет слабо повышаться.