Как ненормативная лексика влияет на психику?

Как рассказал «Известиям» врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов, использование мата для многих становится процессом освобождения от накопленных негативных эмоций через их выражение или проживание. Люди матерятся в острых стрессовых ситуациях, сопровождающихся страхом, болью, серьезными опасениями.

«В то же время мат – как лакмусовая бумажка: указывает на то, что человек не справляется с текущими жизненными обстоятельствами, что он неспособен эмоционально переработать и преодолеть стресс», – объяснил Сергей Кузнецов

Мат облегчает эмоциональное напряжение в моменте, но не влияет на причину –психоэмоциональную слабость и уязвимость человека.

«Частое и импульсивное использование мата может говорить об ухудшении психического здоровья и развитии таких нарушений, как расстройство адаптации, психастенический синдром, тревожное расстройство», – подчеркнул Сергей Кузнецов

По мнению врача, регулярное и прогрессирующее использование матерной брани может быть симптомом снижения когнитивных способностей человека, ранним признаком деменции и является сигналом для обращения к врачу-психиатру или психотерапевту.