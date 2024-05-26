Два человека погибли при пожаре в Бокситогорском районе

В экстренные службы 26 мая около 02:00 сообщили о пожаре на улице Матвеевской в деревне Самойлово в Бокситогорском районе.
На частном участке горели одноэтажный дом с пристройкой, хозпостройка и гараж. Общая площадь возгорания достигла 74 квадратных метра. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1БИС.
По предварительным данным, на месте находились газовые баллоны, была угроза взрыва. Один баллон позднее взорвался. На месте пожара обнаружены двое погибших.
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23.05.2022 1677