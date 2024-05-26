Мужчина устроил нарколабораторию на участке № 666 и сдал ее полиции из‑за суеверий

Житель Подмосковья сдал полицейским нарколабораторию на своем участке № 666 в Егорьевске. Во время обысков на участке нашли 960 литров жидкого сырья для производства наркотиков и пять килограммов синтетического психостимулятора.

Как рассказал полиции 42-летний задержанный, покинуть наркобизнес он решил из‑за суеверий и внезапно вскрывшихся обстоятельств. Он думал, что запустил лабораторию на участке № 667, однако ошибся.

Это ошибку и № 666 мужчина посчитал знаком и решил сдаться. Заведено уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.