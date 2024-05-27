Первый государственный центр киберспорта начал работу в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга открылся первый Центр киберспорта, в котором можно тренироваться бесплатно, сообщает «АБН24».
Центр киберспорта оборудовали игровыми приставками и платформами виртуальной реальности. В нем доступно 30 мест. Тренироваться можно в четырех помещениях, соревнования будут проходить в двух отдельных залах.
В Центре киберспорта планируется открыть школу для геймеров, не достигших 18-летнего возраста.
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