Мужчина избил отца бывшей супруги в Тосненском районе

По подозрению в избиении отца бывшей супруги задержан 41-летний житель деревни Нурма Тосненского района. Преступление совершено 25 мая около 18:50.

Нетрезвый мужчина напал на отца бывшей супруги в квартире на проспекте Ленина в Тосно. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У 63-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, гематомы и другие травмы.

Преступника задержали на месте происшествия. Заведено уголовное дело, мужчина помещен в изолятор.