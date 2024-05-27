Skoda Rapid превратилась в огненный шар в Кудрово – видео

В экстренные службы 27 мая сообщили о пожаре во дворе дома на улице Ленинградской в Кудрово Всеволожского района. Огонь охватил автомобиль по всей площади.
Из-под капота пошел дым, машина быстро превратилась в огненный шар. Водитель успел вовремя покинуть салон. Пламя повредило несколько автомобилей, припаркованных рядом. О пострадавших не сообщается.
Видео: telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 1679