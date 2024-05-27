Skoda Rapid превратилась в огненный шар в Кудрово – видео

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 27 мая сообщили о пожаре во дворе дома на улице Ленинградской в Кудрово Всеволожского района. Огонь охватил автомобиль по всей площади.

Из-под капота пошел дым, машина быстро превратилась в огненный шар. Водитель успел вовремя покинуть салон. Пламя повредило несколько автомобилей, припаркованных рядом. О пострадавших не сообщается.

Видео: telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»

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23.05.2022 1679
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