Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Аферисты посредством мессенджеров предлагают пользователям простой и быстрый заработок на маркетплейсах.

Злоумышленники через мессенджеры предлагают пользователям возможность получить «дополнительный заработок» за простановку «лайков» различным категориям товаров в крупных онлайн-магазинах. Однако в итоге жертвы остаются с убытками.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: кураторы присылают пользователям ссылки на товары для оценки, после чего предлагают зарегистрироваться на сайте, внешне напоминающем популярный маркетплейс, и «фиктивно» покупать товары, переводя деньги на банковскую карту физического лица.

При этом аферисты уверяют своих «сотрудников», что все заказы будут отменены, а средства вернутся с большой прибылью. Однако этого не происходит, и в итоге жертвы остаются ни с чем.

В МВД россиян просят быть бдительнее и не верить незнакомцам, обещающим быстрые и эффективные способы заработка.