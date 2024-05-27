Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Автор: Анастасия Щербакова
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Аферисты посредством мессенджеров предлагают пользователям простой и быстрый заработок на маркетплейсах.

Злоумышленники через мессенджеры предлагают пользователям возможность получить «дополнительный заработок» за простановку «лайков» различным категориям товаров в крупных онлайн-магазинах. Однако в итоге жертвы остаются с убытками.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: кураторы присылают пользователям ссылки на товары для оценки, после чего предлагают зарегистрироваться на сайте, внешне напоминающем популярный маркетплейс, и «фиктивно» покупать товары, переводя деньги на банковскую карту физического лица.

При этом аферисты уверяют своих «сотрудников», что все заказы будут отменены, а средства вернутся с большой прибылью. Однако этого не происходит, и в итоге жертвы остаются ни с чем.

В МВД россиян просят быть бдительнее и не верить незнакомцам, обещающим быстрые и эффективные способы заработка.

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07.05.2024 160
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