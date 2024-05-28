Спортивный подарок получил Санкт-Петербург от Ленобласти на свой День Рождения

Губернатор Ленинградской области поздравил петербуржцев с 321-летием со дня основания города и вручил подарок Северной Столице

С радостью и волнением поздравляю с днем рождения города петербуржцев и всех, кому дорог Петербург. Пусть город с каждым годом будет становиться только лучше, пусть это ценят петербуржцы, пусть в мире растет его вес и статус – ведь именно для этого он был задуман и заложен Петром Великим 321 год назад, — отметил Александр Дрозденко.

В подарок ко дню рождения жителям Петербурга от Ленинградской области Александр Дрозденко подарил сертификат на универсальную спортивную площадку.

Напомним, что традиционно, Санкт-Петербург отмечает свой День рождения 27 мая. В этот день в 1703 году началось строительство Петропавловской крепости на Заячьем острове. Однако отмечать же День города стали почти век спустя, во времена правления императора Александра I. В текущем году Северной столице исполнился 321 год.