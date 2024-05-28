Летом 2024 года дорожники обновят центральную улицу поселка Толмачево

Работы по ремонту дороги в Лужском районе пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», контракт уже заключен.

Региональная трасса в Лужском районе соединяет шоссе на Псков и одноименную железнодорожную станцию в центре поселка Толмачово. Около дороги расположены врачебная амбулатория, школа и здание местной администрации. Протяжённость дорожного ремонта составит порядка трех километров, — рассказали в областном правительстве.

В планах областных дорожников на этот год в Лужском районе обновить еще участок региональной магистрали от поселка Осьмино в сторону Волосовского района.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал. Также для водителей заработал чат-бот (доступен по ссылке и привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти). С помощью чат-бот водители могут передать любую информацию в диспетчерскую службу «Ленавтодора».

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс уже 877 км.