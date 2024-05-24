Президент Финляндии: мы на пределе нашей масштабной поддержки Украины

Уровень поддержки Украины со стороны Финляндии на пределе. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«В настоящее время мы также находимся на пределе нашей масштабной поддержки. Эта помощь оказывается уже чуть более двух лет, в нашем случае это уже около трех миллиардов евро», – отметил Александр Стубб в интервью агентству STT

По словам президента Финляндии, нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских солдат в Украину для обучения или выполнения других задач. Ранее такую возможность не исключила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.