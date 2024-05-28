Названы страны, которые чаще всего отказывают россиянам в визах

Автор: Анастасия Щербакова
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Всего за прошлый год граждане РФ подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз. В более чем 10% случаев россияне получали отказ.

Согласно статистике Еврокомиссии, Россия оказалась в топ-5 стран по числу поданных заявлений на оформление шенгенских виз.

Чаще всего отказывают россиянам в визах Мальта (34,8%), Эстония (31,7%), Швеция (29,6%), Австрия (26,4%) и ФРГ (20,5%).

Общее число отказов в выдаче виз составило 10,6%, указано в документе.

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03.05.2024 192
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