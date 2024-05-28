Столкновение произошло из-за того, что один из автомобилей стоял посреди оживленной трассы.

На 98-м километре Кольцевой автомобильной дороги 28 мая произошла авария. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», всего столкнулись два автомобиля. Сообщается, что один из них стоял на трассе, что и стало причиной происшествия. Второй участник ДТП не успел среагировать.

Перед местом аварии очевидцы заметили фуру, прикрывавшую людей от автомобильного потока. По имеющимся данным, пострадал один человек.