Фура прикрыла собой место серьезной аварии на КАД — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Столкновение произошло из-за того, что один из автомобилей стоял посреди оживленной трассы.

На 98-м километре Кольцевой автомобильной дороги 28 мая произошла авария. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», всего столкнулись два автомобиля. Сообщается, что один из них стоял на трассе, что и стало причиной происшествия. Второй участник ДТП не успел среагировать.

Перед местом аварии очевидцы заметили фуру, прикрывавшую людей от автомобильного потока. По имеющимся данным, пострадал один человек.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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