В России вернули ГИБДД старое название

Автор: Анастасия Щербакова
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Ведомство переименовано в Госавтоинспекцию (ГАИ).

Государственной инспекции безопасного дорожного движения (ГИБДД) вернули старое название. Как сообщил Михаил Черников, глава ведомства, теперь оно именуется как Госавтоинспекция (ГАИ).

Черников уточнил, что все нормативно-правовые документы уже ведутся с учетом нового названия.

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