В России вернули ГИБДД старое название

Ведомство переименовано в Госавтоинспекцию (ГАИ).
Государственной инспекции безопасного дорожного движения (ГИБДД) вернули старое название. Как сообщил Михаил Черников, глава ведомства, теперь оно именуется как Госавтоинспекция (ГАИ).
Черников уточнил, что все нормативно-правовые документы уже ведутся с учетом нового названия.
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