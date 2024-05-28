В России вернули ГИБДД старое название

Ведомство переименовано в Госавтоинспекцию (ГАИ).

Государственной инспекции безопасного дорожного движения (ГИБДД) вернули старое название. Как сообщил Михаил Черников, глава ведомства, теперь оно именуется как Госавтоинспекция (ГАИ).

Черников уточнил, что все нормативно-правовые документы уже ведутся с учетом нового названия.