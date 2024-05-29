Бывший автозавод Nissan в Петербурге объяснил простой сотрудников

Автор: Сергей Агутин
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Стало известно, почему часть работников на «Автозаводе Санкт-Петербург», который ранее принадлежал Nissan, находятся в режиме простоя. Они вернуться к работе, когда приступят к мелкоузловой сборке, сообщает Neva.Today.

По словам гендиректора предприятия Ивана Миронова, на заводе работают около 1200 сотрудников. Ведется крупноузловая сборка, многие цеха при этом не задействованы.

Чтобы не прибегать к сокращениям и не терять уникальные кадры, предприятие вынуждено периодически отправлять различные цеха в простой. Иван Миронов отметил, что это будет продолжаться до момента, пока не задействуют все функции завода и не начнется мелкоузловая сборка.

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