Бывший автозавод Nissan в Петербурге объяснил простой сотрудников

Стало известно, почему часть работников на «Автозаводе Санкт-Петербург», который ранее принадлежал Nissan, находятся в режиме простоя. Они вернуться к работе, когда приступят к мелкоузловой сборке, сообщает Neva.Today.

По словам гендиректора предприятия Ивана Миронова, на заводе работают около 1200 сотрудников. Ведется крупноузловая сборка, многие цеха при этом не задействованы.

Чтобы не прибегать к сокращениям и не терять уникальные кадры, предприятие вынуждено периодически отправлять различные цеха в простой. Иван Миронов отметил, что это будет продолжаться до момента, пока не задействуют все функции завода и не начнется мелкоузловая сборка.