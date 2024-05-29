Гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет – Росстат

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат. Средний заработок у женщин в 2023 году составил 56 тысяч рублей, у мужчин – 83,9 тысячи рублей. Разница в доходах находится на уровне 27,7 тысячи рублей.

Наибольшая разница между зарплатами мужчин и женщин зафиксирована в северных и дальневосточных субъектах. А также в индустриально развитых регионах: в Мурманской области и Камчатском крае (разница по 45 %), в Забайкальском крае (41 %).

Наибольший разрыв фиксировался в области информации и связи. Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей.