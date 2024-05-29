Гость ударил хозяина квартиры ножом в спину в Волховском районе

Гость ударил хозяина квартиры ножом в спину во время ссоры 27 мая около 00:50 в селе Паша Волховского района.
На месте происшествия задержали 31-летнего нападавшего, ранее судимого за оборот наркотиков. Пострадавшего госпитализировали. У 31-летнего мужчины диагностировали проникающую колото-резаную рану грудной клетки.
Заведено уголовное дело. С места происшествия изъяли бутылку, стопку и отпечатки пальцев.
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21.05.2022 15583