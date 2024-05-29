Гость ударил хозяина квартиры ножом в спину в Волховском районе

Гость ударил хозяина квартиры ножом в спину во время ссоры 27 мая около 00:50 в селе Паша Волховского района.

На месте происшествия задержали 31-летнего нападавшего, ранее судимого за оборот наркотиков. Пострадавшего госпитализировали. У 31-летнего мужчины диагностировали проникающую колото-резаную рану грудной клетки.

Заведено уголовное дело. С места происшествия изъяли бутылку, стопку и отпечатки пальцев.