Вора в федеральном розыске задержали во Всеволожском районе

В Сертолово Всеволожского района 27 мая задержали 35-летнего мужчину в федеральном розыске. На Ивановском карьере в поселке Песочный 29 июня 2023 года мужчина украл банковскую карту у отдыхающего.

Затем злоумышленник оплатил ею покупки на 26 тысяч рублей. В отношении ленинградца было заведено уголовное дело о краже. Однако мужчина скрылся от правосудия и в мае 2024 года был объявлен в розыск.

Задержанного доставили в отдел полиции. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.