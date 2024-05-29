Вора в федеральном розыске задержали во Всеволожском районе

В Сертолово Всеволожского района 27 мая задержали 35-летнего мужчину в федеральном розыске. На Ивановском карьере в поселке Песочный 29 июня 2023 года мужчина украл банковскую карту у отдыхающего.
Затем злоумышленник оплатил ею покупки на 26 тысяч рублей. В отношении ленинградца было заведено уголовное дело о краже. Однако мужчина скрылся от правосудия и в мае 2024 года был объявлен в розыск.
Задержанного доставили в отдел полиции. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.
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05.02.2021 4406