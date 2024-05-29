ИИ превзошел человека в тестах на теорию разума

Автор: Сергей Агутин
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искусственный интеллект
Фото: Baltphoto.ru

Тесты на теорию разума проверяют, способен ли человек анализировать невербальные сигналы, поставить себя на место другого и представить мир с иной точки зрения.

Международная группа психологов и нейробиологов проанализировала данные 1907 добровольцев, которые прошли стандартные тесты теории разума. И сравнили их с результатами больших лингвистических моделей, например, Llama 2-70b и GPT-4.

Обе группы ответили вопросы, каждый из которых предназначен для оценки случайных ошибок, иронии, правдивости утверждения, «ложных убеждений».

Большие лингвистические модели справлялись с вопросами не хуже людей, а иногда и лучше. Самые лучшие результаты по всем типам вопросов показал GPT-4.

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