Стала известна возможная сумма налогового вычета за сдачу нормативов ГТО

Автор: Гузель Галимова
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Налоговый вычет за сдачу норматива ГТО составит 500 рублей в месяц и будет действовать в течение года после получения или подтверждения соответствующего знака отличия.

Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: baltphoto.ru

Если инициатива будет принята, то после сдачи норматива в течение года можно будет вернуть себе 13% от 500 рублей — то есть 65 руб. в месяц, говорится в подготовленном Минфином РФ проекте поправок, с которым ознакомилось РИА Новости.

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