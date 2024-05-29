Стала известна возможная сумма налогового вычета за сдачу нормативов ГТО

Налоговый вычет за сдачу норматива ГТО составит 500 рублей в месяц и будет действовать в течение года после получения или подтверждения соответствующего знака отличия.

Если инициатива будет принята, то после сдачи норматива в течение года можно будет вернуть себе 13% от 500 рублей — то есть 65 руб. в месяц, говорится в подготовленном Минфином РФ проекте поправок, с которым ознакомилось РИА Новости.