Кратковременные дожди и +28°С – погода в Ленобласти на 30 мая

Облачно с прояснениями будет в Ленобласти 30 мая.
Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются ливни, грозы и град. Ветер ночью переменный, днем восточных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15°С, местами до +18°С, днем +23…+28°С.
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