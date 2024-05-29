В ЦБ назвали причины сниженного кредитного рейтинга даже у тех, кто вовремя платит долги

Как правило, виной этому являются три фактора.

Даже если человек вовремя погашает свои кредиты, его рейтинг заемщика может быть снижен по ряду причин. Подробнее об этом рассказал сотрудник Банка России Алексей Арзамаскин.

Первая причина — высокий уровень общей задолженности, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ру». Кредитные бюро учитывают долговую нагрузку заемщика по всем его кредитным продуктам, и чем ближе человек к максимальному лимиту, тем ниже его кредитный рейтинг. При этом своевременное погашение кредита не создает проблем для кредитной истории.

Вторая причина — открытие новых кредитов в короткий промежуток времени. Каждый новый запрос на заем фиксируется в кредитном отчете и может восприниматься кредиторами как потенциальный риск.

Третья причина — изменения в структуре кредитов, например, перевод долга с одной кредитной карты на другую или изменение условий существующего займа. Такие действия также могут негативно сказаться на кредитном рейтинге.