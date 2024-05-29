В Ленобласти за сутки произошло 74 ДТП, в Петербурге в 4 раза больше

Автор: Анастасия Щербакова
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Региональная Госавтоинспекция опубликовала сводку дорожно-транспортных происшествий за сутки. 

Согласно сводке УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 28 мая на дорогах 47-го региона зафиксировано 74 дорожно-транспортных происшествий. В результате семи ДТП один человек получил травмы.

Тем временем в Петербурге за аналогичный период произошло 314 аварий. В семи из них пострадали 13 человек. Информация о погибших в ДТП не поступала.

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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области
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