В Ленобласти за сутки произошло 74 ДТП, в Петербурге в 4 раза больше

Региональная Госавтоинспекция опубликовала сводку дорожно-транспортных происшествий за сутки.

Согласно сводке УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 28 мая на дорогах 47-го региона зафиксировано 74 дорожно-транспортных происшествий. В результате семи ДТП один человек получил травмы.

Тем временем в Петербурге за аналогичный период произошло 314 аварий. В семи из них пострадали 13 человек. Информация о погибших в ДТП не поступала.