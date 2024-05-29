«Брони недостаточно»: ВСУ жалуются на американские танки

Автор: Анастасия Щербакова
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Украинские военные жалуются, что «Абрамсы» не способны защитить экипаж.

ВСУ пожаловались на танки «Абрамс», поставленные Украине из США. По словам украинских военных, бронетехника оказалась легкой целью для ВС РФ и не способна обеспечить выживаемость экипажа.

Его брони недостаточно на данный момент. <…> Она не защищает экипаж. На самом деле сейчас идет война дронов. Поэтому сейчас, когда танк выкатывается, они (российские войска) всегда стараются его подбить, — приводит заявления украинских военных CNN.
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