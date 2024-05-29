«Брони недостаточно»: ВСУ жалуются на американские танки

Украинские военные жалуются, что «Абрамсы» не способны защитить экипаж.
ВСУ пожаловались на танки «Абрамс», поставленные Украине из США. По словам украинских военных, бронетехника оказалась легкой целью для ВС РФ и не способна обеспечить выживаемость экипажа.
Его брони недостаточно на данный момент. <…> Она не защищает экипаж. На самом деле сейчас идет война дронов. Поэтому сейчас, когда танк выкатывается, они (российские войска) всегда стараются его подбить, — приводит заявления украинских военных CNN.
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29.03.2024 340