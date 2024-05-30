Промышленность Петербурга показала рост в первом квартале 2024 года

Согласно сообщению пресс-службы Смольного, индекс промышленного производства в городе в целом увеличился на 11,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отмечается рост в обрабатывающих производствах на 12,9 %.

Губернатор Александр Беглов отметил, что цифры свидетельствуют о том, что экономика города развивается в нужном направлении. В январе-марте текущего года индекс промышленного производства составил 111,3 %, промышленность также показала рост на 112,4 %.

В отчетный период особенно значительный рост был зарегистрирован в производстве автотранспортных средств (ИПП 373,9 %), прочего транспортного оборудования (166,4 %), а также в секторе компьютеров, электроники и оптики (150,5 %).