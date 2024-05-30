В Петербурге объявили второй конкурс на закупку 102 автобусов  

В Санкт-Петербурге ГУП «Пассажиравтотранс» заявил о проведении аукциона на закупку автобусов особо большого класса в лизинг. Документы подготовили еще в марте, но закупка была отменена из-за необходимости доработки.

Начальная стоимость договора составляет 3,8 миллиарда рублей.

В техническом задании говорится, что необходимо будет предоставить более 100 дизельных автобуса пассажировместимостью не менее 155 человек. Первую партию следует поставить до конца октября 2024 года в количестве 50 штук. Вторая партия должна быть доставлена до конца ноября.