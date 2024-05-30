Единороссы направят в Правительство предложения по поддержке семей с детьми

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей. В него вошли 18 инициатив, которые помогут в реализации указа президента о поддержке многодетных семей.
В стандарт вошли выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребёнка, улучшение жилищных условий многодетным семьям, включая молодые семьи, поддержка многодетным семьям вне зависимости от иных критериев, таких как нуждаемость, льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой, бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона, доступность учреждений культуры и спорта, содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей, компенсация на покупку школьной формы и принадлежностей, доступность услуг по уходу и присмотру за детьми – развитие службы социальных нянь, компенсация путёвок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.
Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что ведомство вместе с «Единой Россией» поможет регионам завершить работу по принятию нормативных актов для исполнения указа президента. На момент подготовки публикации они есть в 59 субъектах России и городе Байконур.
Также на площадке партии представили инициативы для включения в нацпроект «Семья», который президент поручил разработать в послании. Сбор предложений «Единая Россия» провела в регионах – их поступило более 3,5 тысяч.
Все предложения в ближайшее время «Единая Россия» направит в правительство.