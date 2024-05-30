Единороссы направят в Правительство предложения по поддержке семей с детьми

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей. В него вошли 18 инициатив, которые помогут в реализации указа президента о поддержке многодетных семей.

«В России каждая десятая семья – многодетная. Главная задача Указа Президента – обеспечить единообразие применения льгот, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности. В наш стандарт вошли наиболее эффективные практики», – отметила глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

В стандарт вошли выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребёнка, улучшение жилищных условий многодетным семьям, включая молодые семьи, поддержка многодетным семьям вне зависимости от иных критериев, таких как нуждаемость, льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой, бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона, доступность учреждений культуры и спорта, содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей, компенсация на покупку школьной формы и принадлежностей, доступность услуг по уходу и присмотру за детьми – развитие службы социальных нянь, компенсация путёвок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что ведомство вместе с «Единой Россией» поможет регионам завершить работу по принятию нормативных актов для исполнения указа президента. На момент подготовки публикации они есть в 59 субъектах России и городе Байконур.

«Мы ориентируем наши министерства на то, чтобы указ был реализован в полном объеме, и чтобы интересы многодетных семей оставались на первом месте при принятии региональных актов. Регионы, помимо стандартов, установленных указом, могут вводить дополнительные меры поддержки. Здесь рекомендации «Единой России» были бы очень полезны», – отметила Ольга Баталина

Также на площадке партии представили инициативы для включения в нацпроект «Семья», который президент поручил разработать в послании. Сбор предложений «Единая Россия» провела в регионах – их поступило более 3,5 тысяч.

«Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок — расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок – популяризация семейных ценностей», – резюмировала Анна Кузнецова

Все предложения в ближайшее время «Единая Россия» направит в правительство.