Россияне рассказали, чем займутся этим летом

Эксперты сервиса Работа.ру и соцсети Одноклассники выяснили, чем россияне планируют заниматься этим летом.

Более половины россиян (57%) ждут лета, чтобы заняться любимыми хобби, которыми не получается увлекаться так активно в другое время года. 16% планируют найти новое занятие, а для 27% летом ничего не поменяется.

Опрос показал, что летний сезон у россиян больше ассоциируется со спортом — 66% ждали лета, чтобы проводить свое свободное время активнее. Из них — 26% будут кататься на велосипедах, 11% — начнут бегать, 10% — займутся бадминтоном.

Помимо спорта, 61% россиян планируют больше гулять на свежем воздухе, 33% будут заниматься садоводством, а 19% — рыбачить. Как показывают данные ОК, интерес среди пользователей к контенту про садоводство растёт с середины февраля-начала марта, когда россияне начинают активно готовиться к дачному сезону.