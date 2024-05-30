Россияне рассказали, чем займутся этим летом

Автор: Гузель Галимова
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Эксперты сервиса Работа.ру и соцсети Одноклассники выяснили, чем россияне планируют заниматься этим летом.

Более половины россиян (57%) ждут лета, чтобы заняться любимыми хобби, которыми не получается увлекаться так активно в другое время года. 16% планируют найти новое занятие, а для 27% летом ничего не поменяется.

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Фото: ОК

Опрос показал, что летний сезон у россиян больше ассоциируется со спортом — 66% ждали лета, чтобы проводить свое свободное время активнее. Из них — 26% будут кататься на велосипедах, 11% — начнут бегать, 10% — займутся бадминтоном.

Помимо спорта, 61% россиян планируют больше гулять на свежем воздухе, 33% будут заниматься садоводством, а 19% — рыбачить. Как показывают данные ОК, интерес среди пользователей к контенту про садоводство растёт с середины февраля-начала марта, когда россияне начинают активно готовиться к дачному сезону.

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