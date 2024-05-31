Китай может собрать мирную конференцию с участием России и Украины — СМИ

Такую возможность допустили в МИД Китая.
Китай может собрать свою конференцию по обсуждению мира на Украине с участием Москвы и Киева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы МИД КНР Мао Нин.
Мы поощряем и поддерживаем… проведение международной конференции, признаваемой и Россией, и Украиной, где все будут участвовать на равноправной основе, — сообщила дипломат.
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28.05.2024 142