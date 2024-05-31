В ГАИ высказались о внедрении системы штрафных баллов для водителей

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава ГАИ заявил, что таких планов пока нет.

В России пока не рассматривается внедрение накопительной системы штрафных баллов за нарушение ПДД. Об этом заявила глава Госавтоинспекции Олег Понарьин.

Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется, — цитирует  главу ведомства РИА Новости. 
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