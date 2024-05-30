В поселке Важины посадили яблоневый сад

Первые 9 га яблоневого сада высадила фермер Марина Давыдова. Ещё 20 га ожидают посадок. Всего фермер планирует разбить сад на 100 га.

«В силу специфики климата садоводство не является традиционной отраслью в Ленинградской области. Тем не менее с каждым годом в регионе набирает темпы закладка многолетних насаждений. С 2018 года мы оказываем господдержку на закладку и уход за многолетними насаждениями. В итоге – сегодня области принадлежит практически половина всех промышленных садов Северо-Запада России», – прокомментировал председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Саженцы районированных сортов яблонь специально выращены по предварительному заказу. Три года до начала посадок фермеры проводили мелиоративные работы, которые спонсировал комитет по АПК Ленобласти, и вернули в оборот 146 га земель сельскохозяйственного назначения. Хозяйство получит также субсидию на закладку и уход за многолетними насаждениями.

Стадия полного плодоношения у садов, заложенных в 2024 году, наступит к 2032 году.

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Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК. Прием заявок в 2024 году продлится до 15 апреля.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.