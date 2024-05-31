Мужчина получил ожоги при пожаре во Всеволожском районе

Сигнал о пожаре в Кузьмоловском поселении Всеволожского района поступил 30 мая около 17:30. Горели частные дома и баня на общей площади 60 квадратных метров.

При пожаре получил ожоги рук 73-летний хозяин дома. Его доставили в Токсовскую больницу. К 20:00 вечера возгорание было ликвидировано.

На место происшествия выезжали дежурные смены 100-й и 147-й пожарных частей региона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.