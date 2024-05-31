Пешие инспекторы зафиксировали более 4000 самокатчиков-нарушителей в Петербурге

С 1 мая на улицах Санкт-Петербурга дежурят пешие инспекторы, контролирующие соблюдение пользователями арендных электросамоваров правил пользования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и ПДД. Почти за месяц работы зафиксировано свыше 4000 нарушений.

По результатам отработки зафиксированных нарушений за это время кикшериновые компании уже заблокировали более 150 аккаунтов и выписали более 2 тысяч предупреждений.

При этом 80 % от числа всех замеченных нарушений – проезд пешеходных переходов, не спешившись. Езда на одном самокате вдовеем составила 8 % от всех нарушений, а движение с нарушением ПДД — 7 %.