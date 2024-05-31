На Дальнем Востоке с рельсов сошли 29 груженых углем вагонов

Это стало причиной задержки поездов дальнего следования. Также в районе ЧП начался лесной пожар.

В Амурской области сошли с рельс 29 вагонов с углем. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, в результате ЧП сломаны две опоры ЛЭП, оборваны провода контактной сети. Также авария стала причиной задержки поезда дальнего следования.

На опубликованных кадрах также видно, что в районе ЧП начался лесной пожар. По последним данным, возгорание уже ликвидировано.