На Дальнем Востоке с рельсов сошли 29 груженых углем вагонов

Это стало причиной задержки поездов дальнего следования. Также в районе ЧП начался лесной пожар.
В Амурской области сошли с рельс 29 вагонов с углем. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, в результате ЧП сломаны две опоры ЛЭП, оборваны провода контактной сети. Также авария стала причиной задержки поезда дальнего следования.
На опубликованных кадрах также видно, что в районе ЧП начался лесной пожар. По последним данным, возгорание уже ликвидировано.
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30.05.2024 117