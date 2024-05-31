Из украинского плена вызволили 75 военнослужащих РФ

Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными.

Россия вернула 75 своих граждан из украинского плена, проходивших службу в зоне СВО. Об этом 31 мая сообщает Минобороны РФ в своем Телеграм-канале.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — указано в сообщении.

Обмен пленными состоялся при посредничестве ОАЭ, добавили в оборонном ведомстве.