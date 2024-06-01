Житель Подмосковья погиб после удара молнии

Трагедия произошла в городе Балашиха.
В Подмосковье мужчина погиб в результате прямого удара молнии. Трагедия произошла накануне 31 мая в городе Балашиха.
Как выяснил Телеграм-канал Shot, местный житель с зонтом находился в районе торгового центра «Глобус». Молния ударила прямо в мужчину, после чего он упал замертво.
Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины.
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31.05.2024 74