Житель Подмосковья погиб после удара молнии

Автор: Анастасия Щербакова
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Трагедия произошла в городе Балашиха.

В Подмосковье мужчина погиб в результате прямого удара молнии. Трагедия произошла накануне 31 мая в городе Балашиха.

Как выяснил Телеграм-канал Shot, местный житель с зонтом находился в районе торгового центра «Глобус». Молния ударила прямо в мужчину, после чего он упал замертво.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины.

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31.05.2024 74
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