Дрозденко: Ленобласть посодействует в трудоустройстве ветеранов СВО на госслужбу и руководящие должности

В России стартовала программа подготовки управленцев на базе Мастерской управления «Сенеж».

Ленинградская область будет активно содействовать в трудоустройстве ветеранов СВО на госслужбу и руководящие должности в государственных предприятиях. Об этом рассказал глава 47-го региона Александр Дрозденко.

По поручению Владимира Путина для участников СВО и ветеранов боевых действий организована специальная программа подготовки управленцев на базе Мастерской управления «Сенеж» <…> Считаю, что люди, прошедшие фронт и рисковавшие жизнью ради защиты Родины, именно те, кто сегодня может качественно укрепить систему управления и продолжить службу в интересах жителей и развития страны, в том числе в Ленинградской области, — заявил губернатор.

Подача заявок и тестирование для участия в программе уже началась и продлится до конца 2024 года.