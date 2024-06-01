Дрозденко: Ленобласть посодействует в трудоустройстве ветеранов СВО на госслужбу и руководящие должности

В России стартовала программа подготовки управленцев на базе Мастерской управления «Сенеж».
Ленинградская область будет активно содействовать в трудоустройстве ветеранов СВО на госслужбу и руководящие должности в государственных предприятиях. Об этом рассказал глава 47-го региона Александр Дрозденко.
По поручению Владимира Путина для участников СВО и ветеранов боевых действий организована специальная программа подготовки управленцев на базе Мастерской управления «Сенеж» <…> Считаю, что люди, прошедшие фронт и рисковавшие жизнью ради защиты Родины, именно те, кто сегодня может качественно укрепить систему управления и продолжить службу в интересах жителей и развития страны, в том числе в Ленинградской области, — заявил губернатор.
Подача заявок и тестирование для участия в программе уже началась и продлится до конца 2024 года.
Вам будет интересно
"Хуже всего, когда слова расходятся с делом": Дрозденко раскритиковал подрядчиков, сорвавших сроки сдачи МФЦ в Енакиево
В ходе рабочего визита в город Енакиево губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осмотрел новый многофункциональный центр. Правда, глава региона остался крайне недоволен работой...
30.05.2024 83