Садоводов Ленобласти просят не использовать для полива питьевую воду

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обратился к ленинградцам и дачникам с призывом экономить питьевую воду и не использовать ее для полива садовых растений.

В комитете подчеркнули важность бережного отношения к водным ресурсам и разумного использования воды в сельском хозяйстве. Водоснабжение предназначено для обеспечения людей питьевой водой и удовлетворения бытовых потребностей, а не для полива садовых участков и наполнения бассейнов.

Также жителей и дачников предупредили, что самостоятельное подключение к системе водоснабжения путем врезок и установки насосов является незаконным.