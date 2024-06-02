Садоводов Ленобласти просят не использовать для полива питьевую воду

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обратился к ленинградцам и дачникам с призывом экономить питьевую воду и не использовать ее для полива садовых растений.
В комитете подчеркнули важность бережного отношения к водным ресурсам и разумного использования воды в сельском хозяйстве. Водоснабжение предназначено для обеспечения людей питьевой водой и удовлетворения бытовых потребностей, а не для полива садовых участков и наполнения бассейнов.
Также жителей и дачников предупредили, что самостоятельное подключение к системе водоснабжения путем врезок и установки насосов является незаконным.
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23.06.2022 2943