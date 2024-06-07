Чернышенко: вместо «бакалавра» в новую систему войдет понятие «специалист»

Автор: Гузель Галимова
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Российских студентов, которые окончат вуз в рамках обновленной системе высшего образования, будут называть специалистами, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ.

«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что все изменения в системе высшего образования будут комфортными и незаметными для студентов.

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18.05.2024 231
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