Чернышенко: вместо «бакалавра» в новую систему войдет понятие «специалист»

Российских студентов, которые окончат вуз в рамках обновленной системе высшего образования, будут называть специалистами, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ.
«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», — сказал Чернышенко.
Он добавил, что все изменения в системе высшего образования будут комфортными и незаметными для студентов.
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