Расписание пригородных поездов в Ленобласти изменится в День России

В Ленобласти изменится расписание движение пригородных поездов на время празднования Дня России. Так, 11 июня электрички будут ходить по графику пятницы, а 12 июня по графику воскресенья.

При этом будут отменены поезда №6801 «Витебский вокзал — Луга на участке Сиверская — Луга», отправляющийся в 16:30, и № 6802 «Луга — Витебский вокзал на участке Луга — Сиревская», прибывающий в 22:58. 11 и 12 июня не поедет поезд №6054 «Тихвин — Бабаево» с отправлением в 20:03. В День России пассажиров не повезет поезд № 6301/6302 «Финляндский вокзал — Волховстрой», отправляющийся в 13:44.

На Финляндском направлении на 12 июня назначается поезд №6514 «Сосново — Финляндский вокзал», выезжающий в 07:56. На этот же день назначается поезд №6315/6316 «Тихвин — Финляндский вокзал», отправляющийся в 09:26, № 7405 «Тихвин — Ладожский вокзал», отправляющийся в 05:25, № 6027 «Тихвин — Волховстрой», отправляющийся в 20:30, и № 6051 «Будогощь — Ладожский вокзал», отправляющийся в 05:37.

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Подробно с изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, на сайте и в приложении «РЖД Пассажирам».