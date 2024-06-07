Иностранца задержали за развращение двух девочек в Кировске

По подозрению в совершении развратных действий сексуального характера в отношении двух девочек 6 июня в Кировске задержан 44-летнего гражданин Таджикистана.

Зимой 2024 года в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что 24 января около 17:00 возле дома на улице Новой неизвестный мужчина растлил ее 13-летнюю дочь.

Спустя полгода правоохранители получили заявление от 37-летней мамы 11-летней девочки. Школьница также стала жертвой педофила. Преступление совершено 4 июня около 20:40 возле детского сада на бульваре Партизанской Славы.

Известно, что подозреваемый состоит на миграционном учете и трудится разнорабочим.