Иностранца задержали за развращение двух девочек в Кировске

По подозрению в совершении развратных действий сексуального характера в отношении двух девочек 6 июня в Кировске задержан 44-летнего гражданин Таджикистана.
Зимой 2024 года в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что 24 января около 17:00 возле дома на улице Новой неизвестный мужчина растлил ее 13-летнюю дочь.
Спустя полгода правоохранители получили заявление от 37-летней мамы 11-летней девочки. Школьница также стала жертвой педофила. Преступление совершено 4 июня около 20:40 возле детского сада на бульваре Партизанской Славы.
Известно, что подозреваемый состоит на миграционном учете и трудится разнорабочим.
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16.12.2020 36590