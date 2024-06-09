Стало известно, кто в этом году не сможет пересдать ЕГЭ

Как заявили в Рособрнадзоре, на такое право не смогут рассчитывать выпускники, которые пытались сдать экзамен нечестно.

Школьников, пойманных с телефоном и шпаргалками на ЕГЭ, лишат возможности пересдать экзамен в этом году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона — то приходи только через год, — цитирует Музаева ТАСС.