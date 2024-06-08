Досмотр школьников не входит в регламент ЕГЭ — Рособрнадзор

Процедура проведения ЕГЭ прописана регламентом и положение о каком-либо досмотре школьников в нем отсутствует, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
Музаев напомнил, что у всех участников экзамена есть возможность написать жалобу в региональный орган образования или на горячую линию Рособрнадзора. Также, по его словам, все желающие могут стать общественными наблюдателями во время проведения экзамена.
Напомним, в конце мая в школе Воронежа произошел резонансный случай — учениц 11-го класса, по их словам, заставили снимать нижнее бельё при досмотре и допуске на экзамен. Музаев добавил, что Рособрнадзор провел свою проверку ситуации, но объявит о её результатах после выводов прокуратуры и Следственного комитета.