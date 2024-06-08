Досмотр школьников не входит в регламент ЕГЭ — Рособрнадзор

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Процедура проведения ЕГЭ прописана регламентом и положение о каком-либо досмотре школьников в нем отсутствует, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

«Регламент не предусматривает никаких специальных комнат в пунктах проведения экзамена. Если такие комнаты появляются и проходит такой досмотр — это беззаконие. Досмотр должен по закону наказываться», — отметил он в интервью «Известиям».

Музаев напомнил, что у всех участников экзамена есть возможность написать жалобу в региональный орган образования или на горячую линию Рособрнадзора. Также, по его словам, все желающие могут стать общественными наблюдателями во время проведения экзамена.

Вам будет интересно
Досмотр школьников не входит в регламент ЕГЭ - Рособрнадзор Рособрнадзор, ЕГЭ
Сотрудников школы, слишком тщательно досматривавших учениц перед ЕГЭ, отстранили от проведения экзаменов
Некоторые из потерпевших школьниц жаловались, что им пришлось раздеваться до нижнего белья. Скандал в одной из воронежских школ, в которой во...
31.05.2024 160

Напомним, в конце мая в школе Воронежа произошел резонансный случай — учениц 11-го класса, по их словам, заставили снимать нижнее бельё при досмотре и допуске на экзамен. Музаев добавил, что Рособрнадзор провел свою проверку ситуации, но объявит о её результатах после выводов прокуратуры и Следственного комитета.

Автор